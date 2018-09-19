Simit Sarayı’nın mucidi, yeni bir marka mı yaratıyor?
İş insanı Haluk Okutur, 2002 yılında İstanbul Rumelihisarı’ndaki Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün hemen karşısına açtığı ‘Çıtır Simit’ dükkanı ile bugün bir dünya markası haline gelen ‘Simit Sarayı’ markasının temelini atan bir isim.
Şu anda 21 ülkede 408 mağazasıyla günde 1 milyon misafir ağırlayan Simit Sarayı’nın icra kulunu başkanlığını kayınbiraderi ve ortağı Abdullah Kavukcu’ya 2012’de devreden Haluk Okutur, gıda perakendesinde yeni bir marka yaratmak için kolları sıvadı.
Okutur, sahip olduğu HSG Tarım firması ile Ekim ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da “Kernel And Roast” adında üst segmente hitap eden bir mağaza açmaya hazırlanıyor.
Türkiye’deki seçkin üreticilerden aldığı zeytinyağı, bal ve baklagil gibi ürünlerin her birini ayrı bir marka altında satışa sunacak olan başarılı iş insanı, Londra’da bu yıl içinde 22 mağazaya ulaşacak olan Simit Sarayı ile yakalanan başarının bir benzerini hayat geçirmeyi hedefliyor.
Okutur, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinde İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı olmuştu.
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