Sina Afra, CEO arıyor
Sina Afra’nın geçen eylül ayında kurduğu Evtiko yurt dışına açılıyor. İspanya ve İtalya’da yatırım planlayan Afra, bu ülkelerde yönetici arayışına geçmiş bile.
Peki Evtiko ne? Ev sahiplerinin bolca zamanını alan sayısız alıcı adayı arasında Evtiko, 48 saat içinde teklif verip 72 saat içinde satış işlemini gerçekleştirerek, farklı bir satış deneyimi sunuyor. ‘
Şu an günde 40-50 gayrimenkulün satış talebinin kendilerine ulaştığını söyleyen Evtiko Kurucusu ve CEO’su Sina Afra, “İstanbul’da ayda 11 bin evin piyasaya sunulduğunu düşünürsek, bunun şu an yüzde 10’u Evtiko’ya geliyor” diyor.
Uzun vadede hedef İstanbul’da bir yılda satılan evlerin yüzde 1’inin Evtiko üzerinden satılması. Amaçlarının sürdürülebilir, Türkiye’den yurtdışına açılmış bir yapı oluşturmak olduğunun altını çizen Afra ‘Çok yakın zamanda İtalya ve İspanya’ya açılacağız.
İki ülke için birer CEO arıyoruz” diye konuşuyor.
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