Sinpaş’tan arsa aldı
Bursa’dan çıkıp İstanbul, Çanakkale gibi başka kentlerde de projeler üreterek ulusal marka ligine geçiş yapan Bak Yapı, konut projelerine hızla devam ediyor.
Son olarak Sinpaş’tan Bursa’da Sinpaş Modern’in yanında konumlanan 40 bin m2’lik bir arsayı satın alan şirket, burada 360 milyon TL’lik bir yatırımla bin 200 konutluk ‘Park Bulvar’ projesini hayata geçirmeyi planlıyor.
Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Park Bulvar projesinin tüm çalışmalarının tamamlandığını, projeyi mayıs ya da haziran ayında lansmana çıkarmayı planladıklarını söylüyor.
Bursa’nın aynı bölgesinde devam eden iki konut bir de AVM projesi bulunan Bak Yapı, Prestij Optimum’da 40 bin m2 alanda bin konutluk ve 240 milyon TL’lik yatırım yapıyor.
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