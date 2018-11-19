Şirketlere enerji tasarrufu olanağı
Temelleri 1977 yılında Elazığ’da atılan Koloğlu Holding, daha çok bünyesindeki Kolin İnşaat şirketiyle tanınıyor.
Kolin İnşaat, Çanakkale’den Gümüşhane’ye, Azerbaycan’dan Uganda’ya kadar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında karayolu, demiryolu, metro, liman, endüstriyel tesis, konut, sulama ve baraj projeleri gerçekleştirmiş durumda ve bu işe devam ediyor.
Koloğlu Holding’in lokomotif sektörlerinden biri de enerji. Üretimden dağıtıma, toptan ticaretten perakendeye kadar enerjinin pek çok alanında faaliyet gösteren Kolen Enerji’nin beş yıldır genel müdürlük görevini Kaya Uğur Karayurt yürütüyor.
Karayurt, son 1,5 yıldır tarifelerde kura paralel güncellemeler yapılmadığı için toptan satış ve perakende tarafında durağan bir seyir oluştuğunu söylüyor.
Bu durum nedeniyle 5 milyona yaklaşmış olan serbest tüketici sayısının 200 binlere gerilediğini belirten Karayurt, 200’e yakın olan tedarikçilerin sahada aktif olanlarının sayısının da çok azaldığını ifade ediyor. Karayurt, “Son dönemde tarifeler maliyetler ne ise o seviyeye çekiliyor.
Yine maliyet bazlı bir yapısı olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin (SKTT) kapsamı genişliyor. Pazar koşulları sürdürülebilir bir hale geliyor. SKTT alt limiti yıllık 10 milyon kilovatsaat olarak belirlendi.
Bu segmentteki ticari aboneler ikili anlaşma yaparlarsa yılda 300 bin TL ile 500 bin TL arasında tasarruf sağlayabilirler” diyor.
Kaya Uğur Karayurt, bu gruba giren tüketicilerin 5 Aralık’a kadar elektrik alım şekillerini belirlemesi gerektiğini de hatırlatıyor.
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