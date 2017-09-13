Şişecam’dan Avrupa için yeni adım
Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar olmak üzere dört ana iş grubunda faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu’nun 13 ülkede 44 üretim tesisi bulunuyor.
Dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda ise beşinci büyük üretici konumunda olan Şişecam Topluluğu’nun mevcut durumda Avrupa’da Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Bosna Hersek’te üretimi bulunuyor. Fakat bununla yetinmeyen şirket, Avrupa’da etkinliğini daha da artırmak istiyor.
Şirket, Avrupa’da yeni gireceği ülkeler arıyor.Avrupa’da alternatif ülkeler üzerinde çalıştıklarını belirten Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, mevcutta oldukları İtalya ve Hindistan’da ise kapasite artışına gidebileceklerini söylüyor.
Cirosunun yüzde 58’ini uluslararası satışların oluşturduğu Şişecam Topluluğu’nun yurtdışında büyümesini sürdüreceğini kaydeden Kırman, “Avrupa’daki etkinliğimizi artırmak adına başka alternatiflere bakıyoruz.
Değerlendirmemiz altında olan bazı yerler var, üzerinde çalışıyoruz” diyor.
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