Şişhane binasını gündemine aldı
Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından İçtaş, 1960’lı yılların ilk yarısında Necati, Taci ve Bayram Aslan Kardeşler tarafından kuruldu. Kardeşlerin eşit hissedarlığı ve yönetimleri ile faaliyet yürüten İçtaş dışında, kendi aile yatırımları da bulunuyor.
Bayram Aslan ve Ailesi’nin Atak Holding bünyesinde yürüyen yatırımları arasında armatörlük (4 adet kuru yük gemisine sahip), tarım ve gayrimenkul geliştirme alanları da var.
Beyoğlu Asmalımescit Caddesi’nde kendisine ait eski bir binayı 4 milyon dolarlık yatırımla Pera Merkez adı ile lüks rezidansa dönüştüren aile, 7 katlı binanın ilk iki katına referanslı yeme içme kiracısı arıyor. Aslan Ailesi, yanı sıra Şişhane’de Haliç manzaralı bir gayrimenkule de sahip.
Yıllar önce alınan ve adı Aslan Han konulan bina zaman içerisinde genişletildi. Toplam bin 200 metrekare kullanım alanına sahip gayrimenkul için bir yatırım planlaması üzerinde çalışılıyor. Yakın zamanda binanın ne şekilde değerlendirileceği belirlenecek.
Grubun bir diğer yatırım kararı da demir-çelik sektörüne ait. Grup, özellikle katma değeri yüksek çelik alanına yatırım için start verdi. Otomotiv alanında kullanılacak ürün için 30 milyon dolarlık üretim tesisi kuruluyor. İçtaş’ın lastik içi çelik için de yatırım planlıyor.
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