Sivas’ta AVM ve 5 yıldızlı otel sevinci
Orta Anadolu’nun yıldız kentlerinden Sivas’ta, son bir ayda açılan AVM ve resmi açılış için gün sayan 5 yıldızlı otel, kent yaşamına önemli bir hareketlilik getirdi. Primemall Sivas AVM’den başlayalım.
Prime Development, Türkiye’de bir ilke imza attı ve Sivaslı 13 yatırımcıyla birlikte inşa ettiği AVM’yi, 14 Aralık’ta hizmete açtı. 200 milyon TL’yi bulan yatırımın, Sivas iş dünyasına büyük bir moral desteği sağladığı ifade ediliyor.
Kentin iş dünyasında heyecanla beklenen ikinci açılış da Hilton Inn Oteli… İş insanı Turan Şeremet tarafından inşa edilen 5 yıldızlı otel için Hilton Grubu ile anlaşma yapıldı.
Otel, Sivas’ta uluslararası zincirin işlettiği ilk otel oldu. 50 milyon TL’lik yatırım yapılan otel hizmet vermeye başladı.
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