Şok’tan dijital adım
2017 sonuna kadar 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen e-ticaret pazarı pek çok şirketin gündeminde. Artık gıda perakendecileri de e-ticarete adım atmaya başladı.
Yıldız Holding’in indirimli market markası Şok da bu trende katıldı. Türkiye’nin en yaygın indirim market zincirlerinden olan Şok, Cepte Şok markasıyla dijital dünyaya ilk adımını attı. Cepte Şok markasıyla e-ticarete adım atan şirket, ilk aşamada mobilden ve web’den alışveriş imkanı sunuyor.
Ancak siparişlerinizi mağazadan sizin teslim almanız gerekiyor. Şok, şimdilik Türkiye genelinde 26 mağazasında bu olanağı sağlıyor.
Önümüzdeki dönemde bu sayının artırılması hedefleniyor. Şok’un halihazırda 74 ilde 4 bin 500’ü aşkın mağazası bulunuyor.
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