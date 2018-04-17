Sosyal Girişimcimize ABD’den ödül
Ekonomist, Garanti Bankası ve KAGİDER iş-birliğiyle 11’inci kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda geçtiğimiz yıl Sosyal Girişimci ödülünü SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi kazanmıştı.
Çiftçi, bu ödülün ardından şimdi de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Gelecek Vaat Eden Genç Liderler Ödülü’nü almaya hazırlanıyor.
Program, 16-24 yaş arasında küresel düzeyde sosyal gelişime katkıda bulunan genç liderlerin ödüllendirilmesi ve değişim programına dahil edilmesini hedefliyor.
Çiftçi, “Aralarında Norveç, Türkiye, Irak, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Güney Afrika Panama, Tacikistan ve Suriye’den gençlerin bulunduğu Gelecek Vaat Eden Genç Liderler Ödülü’nü Türkiye’den ben alacağım.
Ülkem ve dünya çocukları için ortaya koyduğumuz çabayı anlatarak genç bir kadın olarak örnek olmaya çalışacağım” diyor.
Ece Çiftçi, 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ABD’de katılacağı toplantılarda, 3 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye’nin sadece kendi çocukları için değil tüm dünya çocukları için de umut olduğunu sık sık vurgulayacak ve SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarını anlatacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?