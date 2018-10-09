Spor turizmine yatırım yapıyor
Dünya turizm sektörü 1,2 trilyon dolarlık dev bir sektör. Son yıllarda deniz ve kum turizminin yanı sıra sağlık ve kültür gibi turizmin yeni alanları öne çıkmaya başladı.
Bunlardan biri de spor. Dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye ise dünya spor turizmi pastasından yüzde 1,5 düzeyinde pay alabiliyor.
Ancak değişen yaşam tarzıyla birlikte son dönemde spor turizmi pazarının hızlı bir büyüme ivmesinde olduğu görülüyor. Bu potansiyeli gören Race Marketing Management Kurucusu Selim Kemahlı, Türkiye’de spor turizmini geliştirmek için çalışan isimlerden biri.
Kemahlı, Dünya Kiteboard Şampiyonası’nı ilk olarak geçen yıl Türkiye’ye getirdi. Bu yıl Akyaka’da bu organizasyonun ikincisini düzenlediklerini söyleyen Kemahlı, şu bilgileri veriyor: “Belli yerler belli sporlar için daha elverişlidir.
Örneğin insanlar TV’de veya sosyal medyada Akyaka’yı gördüklerinde kite yapmak için önlerinde ciddi bir alternatif olacak ve oraya kite yapmak için seyahat edeceklerdir. Bu ise sürdürülebilir turizmin ilk adımını atmak demektir.”
Selim Kemahlı, önümüzdeki dönemde yeni projelere de hazırlanıyor. Türkiye’de futbol ve golf sporlarının öne çıktığını söyleyen Kemahlı, “Farklı alanlarda da ciddi potansiyel var. Ekstrem spor festivali düzenleyerek Türkiye’nin spor turizmi konusunda gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
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