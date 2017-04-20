SRC, yeni ortaklıkla vites büyüttü
Abdurrahman Sürücü tarafından 2002’de kurulan ve jakuzi, küvet ve duş sistemleri alanında faaliyet gösteren SRC Yapı, yanına aldığı ortakla hedef büyüttü.
Şirket, geçtiğimiz günlerde Tekfen Holding’in yönetim kurulu başkanı Murat Gigin’in kişisel yatırım şirketi olan VİEM Yatırım ile ortaklığa gitti. Şu anda Hadımköy’den 40 ülkeye ihracat yapan şirketin, bu ortaklıkla özellikle yurtdışında ciddi bir büyüme elde etmesi hedefleniyor.
1 milyon adetlik üretiminin yüzde 20’sini Fransa’dan Sri Lanka’ya, Moritanya’dan Nepal’e kadar 40 ülkeye ihraç eden SRC Yapı, son olarak Mozambik pazarına girmeye hazırlanıyor.
Burada 5 bin konutluk bir projeye ürün gönderecek olan şirket, geçen yıl 150 milyon TL olan cirosunu yeni pazarlarla 200 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
SRC Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Sürücü, bu doğrultuda yatırımlara da hız verdiklerini söylüyor. Van’da 2,5 milyon dolarlık bir cam işleme tesisi yatırımına soyunduklarını anlatan Sürücü, bu yatırımın 7 milyon dolarlık cam ithalatının önüne geçeceğini aktarıyor.
Diğer bir yatırımı ise yurtdışında planladıklarını belirten Sürücü, “Bu yıl Ukrayna’da 4,5 milyon dolarlık bir yatırım hayata geçirilecek. Hammadde Türkiye’den gönderilecek, montaj ve üretim Ukrayna’da yapılacak” diyor.
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