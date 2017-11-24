Star Rafineri için geri sayım başladı
Azerbaycan petrol şirketi SOCAR’ın Aliağa’da 6 milyar dolarlık dev yatırımla inşa ettiği Star Rafineri’nin faaliyete geçmesi için geri sayım başladı. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Mesut (İter Cumhurbaşkanı ilham Aliyev tarafından 25 Ekim 2011 tarihinde atılan inşaatın yüzde 96,4’ü tamamlandı.
Rafineriyi 1 Ekim 2018’de devreye alacaklarını belirten Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, “Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ürünleri Aliağa’da üreteceğiz. Rafineri, Türkiye’nin cari açığının kapanmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak” diyor.
Aynı zamanda Türkiye’nin ilk “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi”ne sahip projesi olan Star Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleyecek.
Star, yılda 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 4,8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480 bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretecek.
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