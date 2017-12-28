Starcity yönünü turizme çevirdi
İstanbul’un Atatürk Havalimanı’na yakın alışveriş merkezlerinden Starcity, yeni yüzü ve yeni sahipleriyle yakın zamanda kamuoyunun önüne çıktı.
Yıldız Holding-Boyner Holding ortaklığı ile kurulan alışveriş merkezini geçen yıl 75 milyon Euro’ya satın alan Gençoğlu Grup, AVM’ye bugüne kadar 35 milyon TL’lik yenileme yatırımı gerçekleştirdi.
Aylık 550 bin ziyaretçi ağırlayan Starcity, bu rakamı yeni yılda yüzde 20 büyütmeyi hedefliyor. Bu noktada en büyük desteği de Atatürk Havalimanı ve Yeşilköy’deki CNR Fuar Merkezi’nden almayı planlıyor.
Hedefte bu bölgenin yarattığı sinerjiyle Starcity’de turist profilli müşterinin oranını yüzde 20-25 bandına çekmek var. Gençoğlu Grup, aynı zamanda Tahincioğlu ile birlikte Palladium AVM’nin de kurucu ortağı.
Gençoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Naim Gençoğlu, “Starcity’yi Avrupa Yakası’nın en prestijli outlet alışveriş merkezi yapacağız” diyor.
JLL Yönetim Kurulu Üyesi Dora Şahintürk de Starcity’ye yeni giren Vakko’nun birkaç ay içinde mağazasını iki kat büyütmek için proje geliştirdiğini söylüyor.
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