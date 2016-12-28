StartersHub start up’ları yurtdışına açacak
Geçen yıl faaliyete başlayan ve start up’ları alanlarda seçilecek yurtdışı ve Türkiye’den 20 şirket, destekleyen StartersHub, Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, StartersHub XO programı çerçevesinde altı ay boyunca Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan eleme usulüyle yatırım almak için yarışacak.
250 bin girişimleri hedefe aldı. Global boyuta gelmek isteyen şirketlere yatırım yaptıklarını söyleyen StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, çalışmalarını şöyle anlatıyor: “22 milyon dolarlık fonla başladık.
Bugüne kadar 32 girişime 5 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık. Bunların 10 tanesi yabancı şirket. Yatırımcılarımızdan Ukraynalı girişimimiz Sixa, San Francisco’da Y-Combinator programına kabul edilip programı başarıyla tamamladı.
ABD’ye giderek 14 milyon dolar değerlemeyle oradan yatırım aldı. Önümüzdeki dönemde loT, fintech ve big data yatırım anlamında odaklandığımız alanlar olacak. Bu dolara kadar yatırım yapıyoruz.”
Öte yandan yabancı yatırımcıların Türkiye’deki start up’lara yaptığı yatırımlarda son dönemde eskisi kadar iştah görünmüyor. Pazar yatırım iklimi açısından çok cazip durumda değil.
Ancak Ebru Dorman bu dönemde değerlemelerin daha makul olması nedeniyle yatırım için fırsatlar olabileceğine dikkat çekiyor.
Dorman, “Bu dönemde güven ortamı sağlanmalı. Türkiye’ye uzun vadeli bakan yatırımcıların bu dönemde daha aktif olacağını düşünüyorum” diyor.
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