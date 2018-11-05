Storks, amazon’la görüşmeye başladı
Storks, hikayesi 1971 yılına dayanan bir marka. 2017 yılında markayı pırlantalı mücevher ihracatıyla bilinen On Mücevherat satın alıyor.
El değiştirmenin ardından Storks’la hızlı bir mağazalaşma sürecine giriliyor. Bugün toplamda şube sayısı 30’a ulaşan Storks’u satın aldıktan sonra ulaşılabilir lüks marka olarak konumlandırdıklarını ve dijital pazarlamaya ağırlık verdiklerini dile getiren Storks Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, yeni bir konsept yarattı.
Büyük kuyumcuların içinde mağaza içi mağaza olarak adlandırılan ‘Shop in shop’ konseptiyle yayılmak istediklerini söyleyen Güner, bu konseptle Türkiye’de 100 kuyumcunun içinde, Avrupa’da ise 25 kuyumcunun içinde yer almak istediklerini belirtiyor.
Storks mağaza sayısını ise 50’ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Güner, yurtdışında da mağazalaşacaklarını aktarıyor. Şu anda Türkiye’de en büyük mağazası Antalya’da olan ikinci büyük mağazayı Kapadokya’da açmayı hedefleyen şirket, yurtdışında ise Almanya’da iki tane mağaza açmaya hazırlanıyor.
Karadağ’da da mağazalaşmayı planlayan şirketin bir başka hedefi ise e-ticaret kanalını geliştirmek. Kendi e-ticaret sitesini iki hafta içinde açmaya hazırlanan şirket, Trendyol’a ürün verdi ve Amazon’la da görüşmelere başladı.
Güner, hayalinin Amazon’da Storks’un patentli ürünleri arasında olan 20 ürünün satılır hale gelmesi olduğunu anlatıyor.
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