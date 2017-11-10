Stratejik partnerliğin mayası tuttu
Türkiye çapında otel yatırımları yapmak üzere kurulan Er Yatırım, dünyanın en büyük otel gruplarından Marriott Grubu ile Four Points by Sheraton markasının Türkiye’deki stratejik partner yatırımcısı olmak üzere geçtiğimiz yıllarda bir ortaklık anlaşması yapmıştı.
Bu kapsamda 20 milyon dolarlık bir yatırımla Four Points by Sheraton İzmir’i eylül ayında İzmir Bayraklı’da açtı.
Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, Four Points by Sheraton markasının Türkiye’de stratejik partneri olarak franchise haklarına sahip olduklarını, turizm yatırımları kapsamında önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam 300 milyon dolarlık yatırımla 20 otel projesi geliştirme kararı aldıklarını söylüyor.
Başlattıkları turizm atağıyla yatırımlarına hızla devam edeceklerini belirten Çelikkanat, “Aynı markayla 2018 yılında Kağıthane ve Gebze’de, 2019’da da İstanbul Kartal ve Ataşehir’de otel projelerimiz olacak. Bu yatırımlarla yaklaşık bin kişilik istihdam yaratacağız” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?