Sun Tekstil, hangi Asya ülkesinde fabrika kuracak?
Tekstil, hazır giyim ile moda endüstrisine kumaş üreten İzmir merkezli Sun Grup, teknik tekstilden sonra geleneksel tekstil alanında da iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bu yıl bir yandan savunma sanayiine özel teknik tekstil üretimine başlayan ve bu alandaki katma değerli ürünlerini ihraç etmeye hazırlanan Sun Grubu, öte yandan geleneksel tekstil üretimi için Asya’yı hedef seçti.
Şirket, 2018’de Vietnam’da kuracağı fabrikayla Asya Pasifik ülkelerine yönelik kumaş üretimine başlayacak. Son yıllarda ortalama yüzde 8-10 büyüdüklerini dile getiren Sun Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, “BizAvrupa odaklı bir şirket olarak, artık Asya’da ve Uzakdoğu’da da bir ayağımızın olmasını istiyoruz” diyor.
Ünlütürk, tekstil sektöründe AR-GE ve tasarımın her geçen gün daha önemli hale geldiğini ve özellikle koruyucu tekstil alanına büyük rağbet olduğunu vurguluyor. Sabri Ünlütürk, “Bu alanda farklılık yaratmadan işleri büyütmek, küresel bir şirket olmak mümkün değil.
Biz de önümüzdeki yıl Vietnam’da kumaş üretimine başlayacağız. Daha sonra Bangladeş’te de tesis kuracağız. Vietnam, Türkiye’nin tekstilde rakibi ama bizden 10 milyar dolar daha fazla ihracatı var” diye konuşuyor.
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