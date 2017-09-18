Süs bitkicileri, Fakıbaba’dan ne istedi?
Temmuz ayı sonunda açıklanan yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı açıklamalar ve pek çok alanda yapmayı taahhüt ettiği yeniliklerle kısa sürede medyanın ilgi odağı oldu.
Haliyle, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri de sorunlarını ve taleplerini anlatmak için Fakıbaba’nın kapısını çalmaya başladılar. Bakan Fakıbaba, ilk resmi yurtdışı ziyaretini 21-22 Ağustos tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a yaptı.
Burada düzenlenen ‘Tarım İş Forumu’nda hem Sırp hem de Türk işadamları ile biraraya gelen Fakıbaba, özellikle Türk şirketlerin ve sektörün önde gelen STK’larının taleplerini dinledi.Bunlardan biri de Türkiye’de toplam büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşan süs bitkiciliği sektörü.
Toplam üretiminin 800 milyon dolarını kamuya satan sektörün toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 170 milyon dolar. Bunun 85 milyon dolarını ithalat oluşturuyor. Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Fakıbaba’dan özellikle en büyük müşterileri olan belediyelerin süs bitki ithalatına kısıtlama getirilmesini talep ettiklerini söylüyor.
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehir belediyelerinin aldığı çiçeklerinin yüzde 70 oranında ithal olduğuna işaret eden Akcan, “Biz Sayın Bakan’dan çiçek ihalelerinde ithalata yüzde 30 baraj koymasını talep ettik. Belediyelerimizin üreticiler ile planlama yaparak, ithal ve pahalıya aldığı süs bitkilerini iç piyasadan temin etmesi mümkün” diye konuşuyor.
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