Süzer, enerjide yatırımcılarla masada
Aile şirketi Süzer Holding’de 10 yıl çalıştıktan sonra 2013 yılında gruptan ayrılan Serhan Süzer, hayallerinin peşinden gitti ve kendi girişimlerini hayata geçirdi.
Aile şirketinde çalışmanın daha konforlu olduğunu aktaran Süzer, kendi işinde zorlansa da başarının keyfinin başka olduğunu söylüyor.
Geçen süreçte yenilenebilir enerji alanında kurduğu Ekore’nin yanı sıra, çağrı merkezi, finansal teknoloji ve nesnelerin interneti alanında girişimlerini de hayata geçirdiğini söyleyen Serhan Süzer, inandığı işlere yatırım yapmaya devam edeceğini aktarıyor.
Şu an enerjide Ekore, çağrı merkezinde Vodasoft CCS ile güçlerini birleştirerek EKO Contact Center şirketiyle çalışmalarını sürdüren Süzer, fintech alanında Moka, nesnelerin interneti alanında ise Bonbon ile girişimlerini devam ettiriyor.
Serhan Süzer’in işleri içinde önemli bir ağırlığa sahip olan Ekore, 30 MW’lık güce ulaştı. Güneş enerjisi santrallerinden (GES) ilkini Konya’nın Kulu ilçesinde faaliyete geçiren şirket, Niğde’de de yatırıma başladı.
Orta vadede lisanssız GES portföylerini 120 milyon Euro’luk bir bütçeyle 100 MW’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Serhan Süzer, enerjide yatırımcı şirketlerle görüşmeler yürüttüklerini söylüyor.
Süzer, bu konuda şöyle konuşuyor: “Enerji hariç bütün şirketlerde ortağım var. Enerjide de bu yönde ilerleyebiliriz. Şu an önemli yatırımcılarla görüşüyoruz.
6-7 yatırımcı enerji işimizle yakından ilgileniyor. İki çarpı iki beş ediyorsa, bu sinerjiyi yakalamak adına enerjide de böyle bir girişimimiz olabilir.”
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