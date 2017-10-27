TAİDER, ‘işletmelerde sürdürülebilirlik’i tartışacak
Türkiye’de işletmelerin yüzde 97’sini aile sermayeli şirketler oluşturuyor. Aile şirketlerinde en temel problem ise sürdürülebilirlik. Birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçen işletme oranı yüzde 30’lar seviyesinde. Bu oran üçüncü kuşakta yüzde 12’lere ve dördüncü kuşakta ise yüzde 2-3’lere kadar düşüyor.
Aile şirketlerinde yaşanan sorunlara çözüm yolları arayan Türkiye Aile Şirketleri Derneği (TAİDER), bu yıl 3-4 Kasım tarihlerinde beşincisini düzenleyeceği zirvede, “Aile Şirketlerinde Ben’den Biz’e Doğru” temasını işleyecek.
Açılış konuşmasını Ali Koç’un yapacağı zirveye dünyadan ve Türkiye’den aile şirketi sahipleri katılacak.
TAİDER Başkanı Aydın Öğücü, zirveyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Türkiye’deki aile işletmeleri bir araya getirilerek, ailede iletişim, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi konularda, aile işletmelerine ışık tutmayı hedefliyoruz.
Aile işletmesi sahipleri, aile işletmeleri üst düzey yöneticileri, genç nesil temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı TAİDER zirvelerinde, iki gün boyunca katılımcılar ilham verici deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımına tanıklık edecek.”
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