TANAP’ta yatırım tutarı ne oldu?
Şahdeniz II sahasından çıkarılacak Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Do-ğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) yüzde 93,5’i tamamlandı. Hattan ilk ticari gaz akışı 30 Haziran’da başlayacak.
Gürcistan-Türkiye sınırında tek bir girişi bulunan TANAP’ın ilk çıkış noktası olarak Türkiye şebekesine gaz vermek üzere Eskişehir seçildi. Diğer bir çıkış noktası ise Gelibolu. Üçüncü çıkış noktası da İpsala’daki Yunanistan sınırı.
Hatırlanacağı gibi 26 Haziran 2012’de imzalanan anlaşma kapsamında TANAP’ın temeli Mart 2015’te atılmıştı. Yaklaşık üç yılda projenin tamamlandığını ve vananın yakında açılacağını belirten TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, başta 11,7 milyar dolar olarak öngörülen tahmini yatırım tutarının ekonomik konjonktürün de etkisiyle 7,9 milyar dolara kadar indiğini belirtiyor.
Bugün itibariyle bu tutarın 5,6 milyar dolarlık kısmının harcandığını kaydeden Düzyol, şunları anlatıyor: “Türkiye halen Bakü-Tiflis-Erzurum hattı üzerinden yılda 6,6 milyar metreküp Azerbaycan gazı alıyor.
TANAP’tan gelecek 6 milyar metreküple birlikte bu rakam 12,6 milyar metreküpe yükselecek. Rus gazının toplam içindeki payı düşerken, bunun yerini Azerbaycan gazı alacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?