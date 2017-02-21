Tanrıverdi, e-ticarete soyundu
İhracata yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, son dönemde kendi işlerinde de önemli atılımlar yapmaya hazırlanıyor.
Birlikteki çalışmalara dair bilgilerin ardından kendi işlerini sorduğumuz Tanrıverdi, yeni bir şirket kurduğunu söylüyor. Texmart adıyla kurulan şirket e-ticaret üzerinden birçok markanın satışını yapacak.
Yurtdışında e-ticaret üzerinden büyümek üzere görüşme trafiği yürüttüğünü söyleyen Hikmet Tanrıverdi, en son Romanya’da görüşmelerde bulunduğunu kaydediyor. Yurtdışında hepsiburada.com tarzı platformlarda, Türkiye’nin belli markalarının satışını yapmaküzere görüşmeler yürüttüğünü aktaran Tanrıverdi, “Türkiye’de 40 marka ile anlaşma yaptık.
İran, Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinde satışlar başladı. Hedefim 100 ülkede 100 markayı bu platformlar üzerinden satmak. Burada belli bir sistem oturursa ilk aşamada 100 milyon dolar yıllık ciroya ulaşılabiliriz” diyor.
Yaklaşık beş aydır bu iş üzerinde çalıştıklarını anlatan Hikmet Tanrıverdi, bu girişimin yurtdışında mağaza açmaya alternatif bir sistem olduğunu dile getiriyor. Tanrıverdi, “Türkiye’de e-ticaret mağazaları üzerinden markaların cirolarının yükselmesi kaçınılmaz. Dünyadaki bu trende Türkiye de ayak uyduracak” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?