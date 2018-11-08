Tansu Yeğen, robot şirketinin başına geçti
Son 25 yıldır Türkiye’de, Almanya ve Ukrayna’daki teknoloji ile telekom alanındaki lider şirketlerde çalışan Tansu Yeğen, yine teknoloji sektöründen vazgeçmedi.
Robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka yazılım uzmanı UiPath’in Türkiye’deki operasyonlarının başına genel müdür olarak geldi. Samsung’dan ayrılan Tansu Yeğen, üç aydır UiPath’in Türkiye ofisini kurmak için çalışıyordu.
Şu an Türkiye ofisinde 10 kişilik ekip olduğunu söyleyen Tansu Yeğen, gelecek planlarıyla ilgili şöyle konuşuyor: “Ekibe 10 kişi daha katılacak. Üç aydır 50 şirket ile çalışmak için görüştük.
10 şirket üç aydır ürününüzü kullanıyor ve yıl sonuna kadar 20 şirket hedefliyoruz. Çoğuyla proje yapmaya başladık. Türkiye ofisi, pazar lideri olmak için kuruldu. Kurumlarda her çalışana bir robot hedefliyoruz.
Robotik süreç otomasyonu, şirketleri yapay zekaya taşıyacak. O zaman şirketler tamamen yapay zekayla çalışacak. 2020 yılında hedefimiz budur.”
UiPath, 2018 yılının ilk yarısında 100 milyon dolar yıllık ciroya ulaştı. Romanya’da 2005 yılında kurulan ve merkezi şu anda New York’ta bulunan UiPath, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da toplam 15 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
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