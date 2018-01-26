TAPDK’nin kapatılmasına destek
Türkiye’de 24 Aralık tarihinde çıkarılan 696 sayılı KHK ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) kapatılmasına karar verildi. TAPDK’nin görev, yetki ve sorumlulukları ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.
Bu karara destek, gıda ve içecek sektöründen geldi. Şeker ile tütün ve alkol piyasalarında söz sahibi kurumların artık işlevsiz hale geldiğini ifade eden Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, dolayısıyla bu kurumların kapatılmasını destekliyor.
Devlette devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Kopuz, “Şeker Kanunu kapsamında kotaları belirlemek de dahil çeşitli görevleri yerine getiren Şeker Kurumu ile tütün ve alkol piyasasında sahte ve kaçak ürünlerle mücadelede söz sahibi TAPDK’ın görev alanları, boşluk kaldırmayacak kadar önemli.
Beklentimiz bakanlığın kısa süre içerisinde gerekli organizasyonu yapıp işler hale getirmesi” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?