TAV, seyahat kalitesini artıracak
TAV Technologies, havacılık, inşaat, sağlık ve üretim gibi farklı iş alanlarında teknoloji yönetimi sağlayan bir teknoloji şirketi.
Üç kıtada, dokuz ülkede, 36 havalimanında ve 21 şirkette, kendi kaynaklarıyla geliştirdiği 43 ürünle küresel bir aktör durumunda.
TAV, havalimanını kullanan yolculara seyahatleri süresince kaliteli zaman geçirmelerini sağlayacak ve seyahatleriyle ilgili ihtiyaçları olan bilgilere erişimlerini sağlayacak ‘Techboomerang’ adıyla bir hackathon, yani takım çalışmasıyla inovatif fikirleri kodlara dökme etkinliği düzenliyor.
Hackathon’un düzenleneceği tarih henüz net değil ancak başvurular http://hackathon.techboomerang.aero adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.
Geliştirilecek olan projelerin konuları hakkında bir kısıtlama yapmadıklarını söyleyen TAV Teknoloji Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran, “Potansiyel proje konuları olarak, yolcu deneyiminin artırılması, pazarlama, nesnelerin interneti, seyahat ve turizm, AR/VR, giyilebilir teknolojiler, bagaj ve uçuş operasyonu konuları ön plana çıkıyor” diyor.
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