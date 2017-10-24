Taypa’dan Sırbistan’a 35 milyon Euro’luk yatırım
Geçen ay Doğu Avrupa’ya yatırım atağı başlığı ile kapağımızda işlediğimiz Türk şirketlerinin Doğu Avrupa ülkelerindeki yatırım hamlelerine bu hafta bir yenisi daha eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geniş bir işadamları heyetiyle geçen hafta gerçekleştirdiği Sırbistan ziyareti sırasında, tekstil ve hazır giyim markası Taypa, bu ülkeye yatırım yapma kararı aldı.
Sırbistan Ekonomi Bakanı Goran Knezevic ve Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak arasında imzalanan İyi Niyet Anlaşması’na göre Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde kuracağı hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasına beş yılda 35 milyon Euro’luk yatırım yapacak.
Tesiste yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam imkânı sağlanacak. Bu Taypa’nın yurtdışındaki ilk yatırımı değil. Mısır’da yaklaşık 2 bin 500 kişiyle üretim yapan, Cezayir’de de Tayal SPA isimli firmayla gelecek yıl içinde üretime geçmeye hazırlanan Tay Group şirketlerinden Taypa, Levi’s, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Calvin Klein, Inditex, Massimo Dutti ve Dockers gibi dünyaca ünlü markalara da ürün ihraç ediyor.
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