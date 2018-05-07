TAYSAD, ismini neden değiştirdi?
Türkiye ihracatının itici gücü konumundaki otomotiv sektörünün belkemiği olan otomotiv yan sanayicileri, sessiz sedasız bir değişime imza attı.
Sektörün çatı kuruluşu olan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), mart ayında gerçekleştirdiği genel kurulda ismini değiştirdi.
Derneğin yeni ismi Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği olarak belirlendi. TAYSAD kısaltması ise kullanılmaya devam edilecek. Bu isim değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu TAYSAD Başkanı Alper Kanca’ya sorduk.
Kanca, “Yan sanayi tanımı, sektörümüzün önemini ve gücünü karşılamaktan uzak kalıyordu.
Biz de bu nedenle TAYSAD kısaltmasının bilinirliğini korumak için kısaltmayı değil ama adımızın açılımını değiştirdik” diyor. Alper Kanca, zaten son 4-5 yıldır kamuya açık toplantılarda kendilerini ‘tedarik sanayicileri’ olarak tanımladıklarını da vurguluyor.
Öte yandan, Alper Kanca, TAYSAD Başkan-lığı’nın yanı sıra yurtdışında da Türkiye’yi temsil eden önemli bir görev yürütüyor.
Avrupa’da yaklaşık 15 milyar Euro’luk bir sermayeyi temsil eden Avrupa Dövmeciler Birliği’nin (EUROFORGE) başkanlığını yürüten Kanca, 19 Nisan’da İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan EUROFORGE Genel Kurulu’nda ikinci kez oybirliği ile başkanlığa seçildi.
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