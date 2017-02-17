Tayvan ile STA hazırlığı
Teknoloji denilince akla ilk gelen ülkelerden biri olan ve Acer, Asus, HTC gibi küresel markalarıyla tanınan Tayvan, Türkiye ile ticarete hız vermeye hazırlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda 2,2 milyar dolar ve hedef kısa sürede bu rakamı 5 milyar dolara taşımak.
Bu amaçla iki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması gündemde. Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofis Direktörü Suna Chen, Türkiye’nin geleceğine duydukları güveni vurgulayarak, “Türk tüketicinin Tayvan hakkında daha fazla bilgi edineceğine ve önümüzdeki beş yıl içinde işbirliğinin artacağına inanıyorum” diye konuşuyor.
Halihazırda Türkiye’de 17 Tayvan şirketinin faaliyette olduğunu belirten Chen, Tayvan’ın 2017 ve sonrası için ticari işbirliğini artırmayı amaçladığını söylüyor.
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