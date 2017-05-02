Tazedirekt’in DNA’sı bozulmayacak
Aslanoba Capital Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba’nın kurucusu olduğu, sağlıklı gıda alanında hizmet veren e-ticaret girişimi Tazedirekt, finansal gerekçelerle geçtiğimiz yıl kapanmıştı. Aslanoba’nın büyük hayallerle kurduğu Tazedirekt, kısa sürede ‘love brand’ yani çok beğenilen bir marka olmayı başarmıştı.
Geçen yılın son aylarında ise Migros bir operasyon gerçekleştirerek Tazedirekt’in Macrocenter ile yoluna yeniden devam edeceğini açıklamıştı. Bundan sonraki süreçte operasyonun nasıl şekilleneceği konusunda aldığımız bilgiye göre, Tazedirekt operasyonu e-ticaret altında tamamen ayrı bir ekip tarafından yürütülecek.
Sadece Tazedirekt’te yer alacak, market raflarında bulunmayacak çok özel ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Aynı zamanda Tazedirekt markalı süt, yumurta ve peynirler de sitede yer alacak.
Şirket yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Tazedirekt ayrı bir alışveriş platformu olarak, DNA’sında değişikliğe gitmeden hizmetini sürdürecek. Marka, tüketicilerle kurduğu bağı, Macrocenter’ın altyapısı ve hizmet kalitesiyle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
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