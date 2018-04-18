Teknoloji merkezinde istihdam artışı
General Electric (GE) tarafından gerçekleştirilen ve iş dünyasının inovasyon konusundaki yaklaşımını küresel bazda ve Türkiye özelinde mercek altına alan Altıncı GE Küresel İnovasyon Barometresi’nin sonuçları açıklandı.
Türkiye’nin de dahil olduğu 20 ülkeyi kapsayan ve 2 binin üzerinde inovasyon yöneticisinin katıldığı araştırmaya göre, ABD ve Almanya gibi inovasyona liderlik eden ülkeler hız keserken, Japonya ve Çin liderliğindeki Asya ülkeleri ise inovasyonun alternatif merkezleri haline geliyor.
Şirketin Türkiye’de bir teknoloji merkezi bulunduğuna değinen GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, bu merkezde ürün geliştirme çalışmaları yürütüldüğünü söylüyor.
Merkezin 18 yıl önce 20 mühendisle faaliyete geçtiğinden bahseden Özsoy, “Bugün 400 mühendisin görev yaptığı merkezimiz, dünyaya AR-GE hizmeti veriyor.
Geçen yıl mühendis kadromuzda 100 kişilik artış yaptık. Bu yıl da aynı oranda artış planlıyoruz” diyor.
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