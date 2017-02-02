Teknopark’ta 100 kişiyi istihdam ediyor
Giyim perakendesinde hızlı büyümesiyle dikkat çeken DeFacto, bu alandaki iddiasını yeni hamleleriyle sürdürüyor.
CRM, mağazacılık, depolama, e-ticaret gibi alanlarda yenilikleri ve trendleri yakından takip eden şirket, giderek artan rekabet ortamında yaptığı AR-GE yatırımlarıyla farklılaşmaya çalışıyor.
Buna yönelik ilk adımı iki yıl kadar önce atan DeFacto, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark’ta ‘DeFacto Teknoloji’ adı altında bir teknoloji şirketi kurdu.
Teknoparkta yaklaşık bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren DeFacto Teknoloji, DeFacto mağazalarına altyapı, entegrasyon, sistem yönetimi, destekoperasyon, uygulama geliştirme alanlarında bilişim teknolojileri hizmeti sunuyor.
Burada çeşitli mühendislik alanlarında 100 kişiyi istihdam ettiklerini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “DeFacto Teknoloji şirketimiz, güçlü, stabil ve kesintisiz çalışan altyapısı ile DeFacto’yu teknolojik olarak destekliyor” diyor.
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