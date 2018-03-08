Teknosa 2018’i ‘seferberlik yılı’ ilan etti
Sabancı Holding’in teknoloji perakende sektöründeki lider markası Teknosa, 2018 yılını ‘seferberlik yılı’ ilan etti ve önceki yıla göre iki kat fazla yatırım yapma kararı aldı.
Yeni dönemde özellikle insan kaynakları ve teknolojik altyapıya odaklanacaklarını vurgulayan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “2017 yılındaki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon TL’ye çıkarıyoruz.
Önümüzdeki yıllarda da sektörde öncü, oyun kurucu konumumuzu sürdürmeye kararlıyız” diyor. Öte yandan son dönemde kârlılık ile ilgili sıkıntılar yaşayan şirket, 2017 yılında 3,4 milyar TL ciro elde ederek mağazalarda yüzde 17, teknosa.com’da ise yüzde 30 seviyesinde büyüme ile 20 milyon TL net kâra ulaştı.
Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 yılında yüzde 16 arttığı bilgisini veren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Teknosa mobil aplikasyonundan gerçekleşen satışlarda da bu yıl yüzde 128’lik dikkat çekici bir artış sağladık” diye konuşuyor.
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