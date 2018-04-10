Tempo gözünü Arap pazarına dikti
Japon Mitsui’nin 2013 yılında ortak olduğu Tempo Çağrı Merkezi, İstanbul, Afyonkarahisar, Şanlıurfa ve Batman illerindeki çağrı merkezleriyle faaliyet gösteriyor.
Geçen yıl sektör yüzde 13 büyürken yüzde 19,2 büyüme kaydederek 120 milyon TL ciro elde eden Tempo, bu yıl mevcut müşterilere sunulan katma değerli hizmetlerin artırılmasının yanında yeni müşteri kazanımlarına odaklandı.
Böylece şirket, cirosunu 200 milyon TL’nin üzerine taşımayı planlıyor. Tempo Çağrı Merkezi CEO’su Cemal Akar, şirketin büyüme planları dahilinde finans sektörüne olan yatırımlarının artacağını, ayrıca Arap pazarına yönelik çalışmalarının olacağını vurguluyor.
Özellikle Türkiye’den Arapça dilinde hizmet verebilecek bin kişilik bir hizmet kurgusu üzerinde çalıştıklarını anlatan Akar, “Sadece Arap yarımadası değil, Avrupa’da da temsil ettiğimiz kurumsal müşterilere özel servisler sunmak üzere çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yurtdışında kurmayı hedeflediğimiz bir çağrı merkezi projemiz de var” diyor.
3 bin koltuk kapasitesi olan Tempo, Cazibe Merkezi olan iller de dahil olmak üzere çeşitli yeni yatırım opsiyonlarını değerlendiriyor. Cemal Akar, böylece koltuk kapasitesini 3 bin 500’e çıkaracaklarını ifade ediyor.
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