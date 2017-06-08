Tergan, 10 AVM ile görüşme halinde
Mümin Tergan tarafından 1972 yılında kurulan ve sektöre kemer imalatıyla giriş yapan Tergan, ikinci kuşağın temsilcilerinin de markaya katılımıyla büyümesini sürdürüyor.
Bayrampaşa’daki 12 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan şirket, üretiminin yüzde 50’ye yakınını AB başta olmak üzere 30’u aşkın ülkeye ihraç ediyor.
36 mağazasıyla perakende sektöründe de faaliyet gösteren Tergan, şu sıralar 10 AVM ile de yeni mağazalar açmak için görüşme halinde. Perakendede hızlı büyümeden yana olmadıklarını belirten Tergan Genel Müdürü Altan Erdinç, franchise vermediklerinin ve kendi mağazalarını açmayı verimli bulduklarının altını çiziyor.
Geçen yıl 85 milyon TL olan cirolarını bu yıl 100 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdinç, şu an 10 yeni mağaza açmak için sıkı görüşmeler yürüttüklerini söylüyor.
Anlaşmanın sağlanması durumunda bu mağazaları açacaklarını belirten Erdinç, online satışta da iddialı olduklarını anlatıyor.
Cironun yüzde 3’ünün online’dan geldiğini belirten Erdinç, “Online satışların oranının yüzde 5’e gelmesini hedefliyoruz” diyor.
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