Tesla, İstanbul’da eleman arıyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, servis müdüründen sonra İstanbul’daki mağazası için de eleman ilanları vermeye başladı.
Türkiye operasyonları için düğmeye basan Tesla, LinkedIn üzerinden yeni iş ilanları yayınladı. Firmanın kurucusu ve CEOsu Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların ardından, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki servisi için servis müdürü ilanı veren Tesla, şimdi de mağazası için yeni pozisyonlar aradığını açıkladı.
Firmanın LinkedIn üzerindeki ilanları arasında satış danışmanı, ürün sorumlusu ve mağaza müdürü gibi pozisyonlar yer alıyor. Şirket İstanbul’da hem servis noktası hem de satış ofisi açacak.
Ancak İstanbul’daki ofisin ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
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