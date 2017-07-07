TİM, dört ticaret merkezini tamamladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dört yeni Türk ticaret merkezi için çalışmaları tamamladı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ticaret merkezi olarak İran, Dubai, New York ve Chicago’yu tamamladıklarını ve resmi açılışlarını yakında yapacaklarını ifade ediyor.
Büyükekşi, “Bu ülkelere yönelik özel çalışmalarımız sürüyor. Belli hazırlıklar devam ediyor ve buralarda şirketler kuruluyor.
İran’da açtığımız ticaret merkezimiz bünyesinde 120 şirket, New York’ta 60 şirket var. Hedefimiz şirketler kurarak bu pazarlardaki etkinliğimizi artırmak” diyor.
Öte yandan 48 ülkeye ticari heyet ziyaretlerinin de söz konusu olduğunu aktaran Mehmet Büyükekşi, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya, Hindistan, Kenya, Çin ve Gana’nın hedef ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor.
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