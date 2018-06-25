TİM yarışı, iki dostun arasını açtı
Türkiye kamuoyu 24 Hazi-ran’daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken, iş dünyasında ise 24 Haziran’dan bir hafta sonra gerçekleştirilecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçimi telaşı var.
Geçen hafta Kulis köşemizde, eski başkan Oğuz Satıcı’nın ardından, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle’nin de başkanlığa aday olacağını yazmıştık.
Yazdıklarımız doğrulandı ve önce Öztiryaki, ardından da Gülle düzenledikleri basın toplantısıyla TİM Başkanlığına aday olduklarını açıkladılar. Ancak bize aktarılan bilgilere göre, daha ilk günden başkanlık yarışı küskünlükle başladı. 20 yılı aşkın süredir yakın arkadaş olan Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki’nin arasına kara kedi girdi.
Nasıl mı? Satıcı’nın adaylığını duyururken kendini destekleyen birlik başkanları içerisinde Öztiryaki’yi de saymasının üstünden daha birkaç gün geçmeden Öztiyaki’nin de adaylığını açıklaması, iki eski dost arasında kırgınlığa neden oldu.
Edindiğimiz bilgilere göre Satıcı, “Tahsin Bey, adaylığımı açıklamadan birkaç gün önce bana destek vereceğini söylemişti. Sonra kendisi başkanlığa aday oldu” diyor. Öztiryaki cephesi ise “Günler değil aylar önce buna benzer bir konuşma geçti ama bir resmiyeti yoktu.
Sonra Oğuz Satıcı, haber vermeden adaylığını açıkladı ve Öztiryaki’nin ismini izin almadan kullandı” diye konuşuyor. Adaylıklar açıklandığından beri de iki dost arasında herhangi bir görüşme olmadı.
Şimdi her iki isim de TİM delegelerine yönelik yoğun bir seçim çalışmasına başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde iki dostun arasındaki buzlar eriyecek mi, hep beraber göreceğiz.
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