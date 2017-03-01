Timberland Deriden’le yollarını ayırdı
Timberland, dünyanın önemli outdoor markalarından biri. Uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren marka 2017’ye önemli bir gelişmeyle girdi.
Marka, Türkiye’deki 20 yıllık distribütörü Deriden’le yollarını ayırdı. Dünyada VF International bünyesinde faaliyet gösteren Timberland’ın Türkiye’deki girişimlerinin kontrolünü doğrudan şirketin kendisi üstlendi.
Deriden ise altı franchise mağazayla Timberland ürünlerini satmaya devam edecek. Fakat markanın yeni büyüme süreci VF International Türkiye’de kurduğu ofisinden yürütülecek.
Aldığımız duyumlara göre bu yeni yapılanmanın ardından şirket, Timberland markasıyla önümüzdeki dönemde ayakkabının yanı sıra kıyafet gibi farklı ürün gruplarıyla da büyümeyi planlıyor.
Bu yeni alanlarla Türkiye pazarında büyümeyi planlayan Timberland, önümüzdeki üç yılda mağazalaşmaya da odaklanacak.
12,4 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın önemli gruplarından biri olan VF International bünyesinde The North Face, Vans, Lee, Kipling, Nautica, Wrangler, Timberland gibi uluslararası markaları bulunduruyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?