TİM’de rekabet kızışıyor
Türkiye’nin büyümesinde itici güç konumundaki ihracat dünyası 24 Haziran’dan bir hafta sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı’nı seçmek üzere sandığa gidecek.
TİM Başkanlığı için seçim tarihinin 30 Haziran olduğu netleşti. 2001-2009 yılları arasında TİM Başkanlığı gö¬revini yürüten Oğuz Satıcı, yaklaşık 10 yıl aradan sonra başkanlığa yeniden talip oldu.
Satıcı’nın adaylığını açıklamadan önce aylar boyunca ihracatçı birliklerinde nabız yokladığı, kendisine sunulan destekleri gördükten sonra adaylık kararını açıkladığı belirtiliyor.
Kulağımıza gelen bilgilere göre, Satıcı’dan sonra adaylığını açıklayacak diğer isimler ise Tahsin Öztiryaki ve İsmail Gülle olacak. Daha önce Ekonomist Dergisi’nde defalarca yazdığımız gibi, TİM Başkanlığı için İsmail Gülle, Haluk Okutur, Bülent Aymen, Tahsin Öztiryaki ve Hikmet Tanrıverdi’nin isimleri geçiyordu.
Adaylığını açıklamasından sonra Bülent Aymen, Haluk Okutur ve Hikmet Tanrıverdi Satıcı’ya destek vereceklerini ilan etmişti. Görünen o ki, TİM başkanlığı için yarışacak bu üç ağır top arasında kıran kırana bir rekabet yaşanacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?