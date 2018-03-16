Tohumda 136 milyon dolarlık ihracat
Sık sık yüksek ithalat rakamlarıyla gündeme gelen tohum sektöründe son dönemde dengeler değişmeye başladı. 2017 sonu itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73’e çıktı.
Geçen yıl 185 milyon dolarlık tohum ithal eden Türkiye, 136 milyon dolarlık da ihracat yaptı.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) birlikte düzenlediği 13’üncü Kartepe Ekonomi Zirvesi’nde konuyla ilgili bilgi veren Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, “Son 15 yılda ihracatı sekiz kat artırdık.
80 ülkeye tohum ihraç eder hale geldik. Hedefimiz küresel tohum ticaretinde dünyada ilk beş ülke arasına girmek” diye konuşuyor. Sektörde 1980’li yıllarda üç olan yerli firma sayısı bugün 832’ye yükselmiş durumda.
Yılmaz, “Yerli sermayeli 778 şirketin ticaret hacmindeki payı yüzde 51, ortak sermayeli 22 şirketinki yüzde 18, yabancı sermayeli 32 şirketinki ise yüzde 30” diyor.
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