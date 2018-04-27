Trendlerdeki değişim ihracata yarayacak
Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmindeki gelişim mutfak üreticilerinin işlerinin gelişmesini sağlıyor.
Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Ahmet Gürkaynak, dünyada mutfak trendlerindeki değişimin sektöre ekipman sağlayan firmalara yaradığına dikkat çekerek, 2017 yılında 1,7 milyar dolar olan ihracatlarını bu yıl 2,4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
Gürkaynak, “Dünyada mutfak trendleri değişiyor. Artık açık mutfak modelleri revaçta. Bu da pazarımızı büyütüyor. 138 ülkeye ihracat yapan sektörümüz Orta ve Güney Afrika pazarlarına yöneliyor” diyor.
Sektörün cari fazla veren bir sektör olması bakımından da öne çıktığını belirten Ahmet Gürkaynak, en büyük rakiplerinin İtalya olduğunu, İtalya’yı da 10 yıl içinde geçmeyi planladıklarını vurguluyor.
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