Turizm sektörü 2018 için daha umutlu
Geçen hafta Uluslararası Yedinci Resort Turizm Kongresi için turizmin başkenti Antalya’daydık. Son yıllarda Rusya ile uçak düşürme krizi, darbe girişimi, terör saldırıları gibi faktörlerle yara alan turizm sektörü, bu yıl yaralarını sarma uğraşında.
Yılın 10 aylık verileri umut veriyor. Turist başına düşen harcama bu süreçte 800 dolar seviyelerinden 650 dolar seviyelerine düşmesine rağmen, ülkeye gelen turist sayısı 2016 yılında 24 milyonlardan bu yıl 10 ay için 29 milyonlara gelmiş durumda.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecilerBirliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, sektörün 2018 yılına daha umutla baktığını söylüyor. 2018 yılında turizm sektöründe 34-35 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Yağcı, “Burada kamudan bankacılık sistemine kadar desteğin ve teşviklerin devam etmesini bekliyoruz.
Turist sayısını artırırken kişi başına harcama miktarını da yukarı çekmek için çalışıyoruz” diyor. Yağcı, turizm yatırımlarıyla ilgili olarak da son yıllarda bir yavaşlama olduğunu, bunun bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekliyor.
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