Turizm sezonundan umutlu
Corendon Turizm Grubu, turizm sektörüne 1997 yılında tur operatörü olarak giriş yaptı. Tur operatörlüğü konusundaki birikimini ve altyapısını turizmle bağlantılı sektörlere aktarmayı ve hizmet akışını tek elden sağlamayı hedefleyen grup, bünyesine zaman içerisinde havayolu, incoming, otel zinciri gibi şirketleri de kattı.
Türkiye’de Kemer, Bodrum ve Çeşme’de, yurtdışında ise Amsterdam, İbiza ve Karayipler’de toplam dokuz oteli bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’nın denize sıfır tek butik oteli olan Premier Solto Hotel by Corendon’un sezon açılışında konuştuğumuz Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 3 bin çalışanı olan grubun geçen yılı 1 milyar Euro ciro ile kapattığını, 2018’de ise yüzde 10’luk bir ciro artışı beklediğini söylüyor.
Karaer, sektörle ilgili ise şu değerlendirmede bulunuyor: “Yapılan rezervasyonlara baktığınız zaman 2018 yılı iyi geçeceğe benziyor. Özelikle gelen rezervasyonlarla hazırlamış olduğumuz paket tur taleplerine baktığımız zaman Hollanda ve Belçika pazarı 2015 rakamlarını yakalayacak gibi gözüküyor.”
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