Turizmciler Astana’ya çıkarma yapacak
Türkiye, 2018’de son birkaç yılda turizmde yaşanan olumsuzlukları tersine çevirmeye hazırlanıyor.
Yılın ilk beş ayından gelen rakamlar, yaz sezonunda yabancı turist sayısında rekor kırılacağı beklentisini artırmış durumda.
Tam bu noktada, Türk turizmcilerin gerçekleştirdiği küresel organizasyonların varlığı daha da önem kazanıyor.
Bu organizasyonlardan biri de Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) tarafından düzenlenen EuraAsia 2018.
Dünyanın her yerinden turizmcileri ağırlayacak uluslararası fuar, bu yıl 1-2 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek.
World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, “Türkiye marka algısının turizm ile pekiştirilmesi için dört yıldır yürüttüğümüz yoğun çaba sonucunda World Tourism Forum dünyada büyük talep görmeye başladı” diyor.
Pek çok ülkeden karşılıklı işbirliğini geliştirmek için davet almaya başladıklarını belirten Bağcı, “Temmuz ayında yapacağımız ve Sayın Nazarbayev’in ev sahibi olacağı bu zirve sonrasındaki durağımız Malezya olacak” diye ekliyor.
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