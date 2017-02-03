Turizmcilerden kriz atağı
Turizm sektörü, yaşadığı krizi aşmak için bir dizi proje üzerinde çalışırken fuarlarla da sektörü canlı tutmaya çalışıyor.
Bunlardan biri olan EMITT Fuarı bu ayın sonunda düzenlenecek. Ekin Fuarcılık ve EUF-E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 26-29 Ocak’ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.
Arjantin’den Mısır’a kadar ülke pavilyonları, Türkiye’den 200’ü aşkın destinasyon ziyaretçilerle buluşacak.
Bu yıl fuarda stand açanlara ek olarak 55 ülkeden 450 civarında tur operatörünü davet ettiklerini söyleyen ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, “Sektör güç birliği yaptı.
Bu yıl ilk defa Travel Shop adlı acentenin sponsorluğunda online platformdan Türkiye’deki turizmcilerle acentelerin direkt kontak kurmaları sağlandı” diyor.
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