Turizmde Ege’nin yıldızı parlayacak
Türkiye’nin turizm sektöründeki sıçraması bölgedeki savaş ortamı, komşularla yaşanan krizler ve terör olayları gibi nedenlerle 2015 ve 2016’da sekteye uğramıştı.
Geçen yıl ise turizmde toparlanma yaşandı. Son dönemde kur artışının da etkisiyle Türkiye, tesislerinin yeniliği ve fiyat cazibesiyle rakiplerine göre öne çıkmaya başladı.
Rusya’dan Almanya’ya kadar ana pazarlarda toparlanmanın gözlendiği sektörün gelecek yıldan itibaren zirve rakamlarına ulaşması bekleniyor.
Bu süreçte Ege Bölgesi de turizmin yükselişinden nasibini alacak. Son yıllarda yabancı turistin neredeyse uğramadığı Ege Bölgesi, 2019 yılından itibaren Thomascook, TUİ ve Jet Two Holidays gibi büyük tur operatörlerinin merceğine girmiş durumda.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İngiliz tur operatörü Jet Two Holidays’in Adnan Menderes’e 2019 yılında sekiz uçuş koymak üzere anlaşmalar yaptığını vurguluyor.
İşler, 2019 yılının başta Ege olmak üzere turizmde tüm rekorların egale edildiği bir yıl olacağını kaydediyor.
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