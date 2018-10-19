Turizmi ‘dijital dönüşüm’e hazırlayan zirve
Türkiye’nin cari açığını kapatma konusunda önemli bir rol üstlenen sektörlerin başında gelen turizmde, ‘dijital dönüşüm’ başlıyor.
Turizmde dijital dönüşüme ve gelir artışına katkı sunmayı hedefleyen CRM Medya, 10 Ekim’de Antalya’da 3. Antalya Dijital Zirvesi’ni düzenleyecek.
Otel sahiplerinden, acentelerden üst düzey yöneticilere kadar binin üzerinde katılımcının yer alacağı zirvede, konferans, panel ve eğitimler gerçekleşecek.
CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, zirvede “Turizmin geleceği dijitalde! Peki, ya siz neredesiniz?” sorusuna yanıt bulunacağını, ayrıca turizm sektöründe dijital pazarlama kanalları kullanılarak nasıl satış yapılabileceğinin detaylarının masaya yatırılacağını söylüyor.
Tüm sektörlerin giderek dijital dünyanın içerisinde yer almaya başladığına dikkat çeken Ramazan Becer, “Eğer turizmde bu ivmeyi sağlayabilirsek hem Türkiye’nin marka değerini arttırabiliriz hem de daha yüksek gelirli, A plus hizmet almak isteyen hedef kitleleri Türkiye’ye çekebiliriz” diyor.
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