Türk müteahhitlerin üstlendikleri projelerin değeri arttı
Türkiye’nin dünyadaki ticaret elçisi konumundaki Türk müteahhitlik sektörü, 2017’ye hızlı başladı. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin verileri de bu hızlı çıkışı doğruluyor.
2017’nin ilk çeyreğinde yurtdışında 2,9 milyar dolar büyüklüğünde 28 yeni proje üstlenen Türk mühetahhitlerin geçen yılın aynı döneminde üstlendikleri proje büyüklüğü ise 1,1 milyar dolardı. Son 45 yılda dünya genelinde 9 bine yakın projeye imza atan ve toplamda yaklaşık 350 milyar dolarlık iş hacmi yaratan Türk müteahhitleri, üstlendikleri proje büyüklüğünde de katma değeri artırdı.
2017’nin toparlanma yılı olduğunu dile getiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörde proje büyüklüğü açısından olumlu gelişmeler olduğunu söylüyor. 2000’li yılların başında yaklaşık 20 milyon dolar olan ortalama proje bedelinin 2016 yılında 75 milyon dolara yükseldiğini aktaran Yenigün, bu yılın ilk çeyrek dönemi sonunda ise bu rakamın 103 milyon dolara ulaştığını kaydediyor.
Sektörün en büyük pazarı konumundaki Rusya ile ilişkilerin düzeldiğini ve iş hacminin daha da artacağını aktaran Yenigün, “Rusya ile ilişkilerde kademeli normalleşme ile yeni pazarlardaki fırsatlar da değerlendirildiğinde, 2017 yılının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi açısından son 10 yıllık dönemde kazanılmış ivmenin maalesef kaybedildiği bir yıl olan 2016’dan daha olumlu bir dönem olacağını umuyoruz” diyor.
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