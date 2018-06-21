TürkAkım için Karadeniz’e dönüyor
Türkiye’yi Rusya ile Avrupa arasında enerji koridoru haline getirecek TürkAkım projesinde sona yaklaşıldı.
Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde önemli rol oynayacak 7 milyar dolarlık dev projenin ilk boru hattı geçtiğimiz nisan ayında tamamlanıp Kıyıköy’e ulaşırken, ikinci boru hattının inşa çalışmaları 224 km’ye kadar ulaştı.
Pioneering Spirit, TürkAkım’ı oluşturan hatlardan ikincisini tamamlamak üzere 8 Haziran Cuma günü Rotterdam Limanı’ndan Karadeniz’e doğru yola çıktı.
Dev gemi, daha önce TürkAkım’ın birinci hattının tamamını, ikinci hattının ise Rusya-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar olan 224 kilometrelik kısmını inşa etmişti.
Pioneering Spirit, birinci hattı Kıyıköy’e kadar getirdikten sonra başka bir çalışma için Kuzey Denizi’ne gitmişti. Oradaki çalışmasını tamamlayan gemi, TürkAkım için şimdi yeniden Karadeniz’e dönüyor.
Boru döşeme faaliyetine kaldığı yerden devam edecek olan Pioneering Spirit, ikinci hattı da Kıyıköy sahiline ulaştıracak.
Türkiye-Rusya Dostluk Maçı dolayısıyla Türkiye’den bir grup gazeteciyle Moskova’da bir araya gelen TürkAkım yetkilileri, burada projenin geldiği son nokta hakkında bilgi verdiler.
TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, her biri 15,75 milyon metreküp hacme sahip doğalgaz boru hattı aracılığıyla Rusya’nın Anapa bölgesinden Kocaeli’nin Kıyıköy ilçesine gaz transferinin ilk olarak Aralık 2019’da başlayacağını ifade ediyor.
Esen, “Projede şu ana kadar hiçbir aksama yok. TürkAkım tamamlandığında hem Türkiye hem de Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak” diye konuşuyor.
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