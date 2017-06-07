Turkcell, elektrik hizmeti de satacak
Turkcell, mağaza kanallarını yenileyip dönüştürme adımı atıyor. İlk etapta 73 mağazayla başlayan dönüşüm projesi, 2017 yılı sonunda tüm Türkiye’de tamamlanacak.
Toplam maliyeti 540 milyon TL olacak proje, tamamlandığında Türkiye genelinde bulunan yaklaşık bin 780 Turkcell mağazasında dönüşüm gerçekleşecek. Şu an 7 bin olan çalışan sayısı da yüzde 25-30 oranında artacak.
Kağıdın tamamen ortadan kalktığı yeni nesil mağazalardaki akıllı ekranlar sayesinde tüm işlemler dijital ortamda yapılabiliyor. Ürün, hizmet ve tarifeler hakkındaki bilgilere yine bu akıllı dijital ekranlardan erişilebiliyor.
Mağazalardaki önemli ve bir ilk olan yenilik ise elektrik hizmetinin de artık burada satılacak olması. Turkcell, bu yıl 2 milyon TL sermayeli elektrik şirketi kurmuştu.
Turkcell’in satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı Murat Erkan, bundan böyle mağazalarında teknoloji hizmetlerinin yanında mobil ödeme sistemi Paycell kart ve enerji hizmetlerini de sunacaklarını söylüyor. Erkan, “Turkcell, perakende elektrik işine de girdi.
Turkcell enerji şirketimizin de satış kanalı bu mağazalarımız olacak. Müşterilerimize elektriğin etrafındaki ürün ve servislerle, akıllı evler, enerji tasarruf sistemleri, kesintisiz hizmet sistemleri gibi hizmetleri elektrik işim
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